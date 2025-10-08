Abbattuti i primi immobili abusivi tra Fondi e Terracina

Latina, 8 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Latina, insieme all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale e alla Croce Rossa, ha preso parte all’avvio di una vasta operazione di demolizione di fabbricati abusivi, per lo più abitazioni utilizzate come seconde case, nella zona di Borgo Sant’Antonio, al confine tra i c omuni di Fondi e Terracin a. In alcuni edifici è stata anche accertata la presenza di materiali contenenti amianto. Considerato l’alto numero di immobili coinvolti, le attività di abbattimento proseguiranno nei prossimi giorni. Sono oltre quaranta, infatti, le costruzioni per le quali il Comune di Fondi — concluso l’intero iter amministrativo e giudiziario — ha avviato la demolizione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it