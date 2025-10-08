Abbattuti con crudeltà Processo al via per dieci
Ci sono l’allevatore e diverse associazioni animaliste. In totale sono una decina i soggetti che ieri mattina hanno chiesto di potersi costituire parte civile in apertura del processo per maltrattamento e uccisione di animali all’interno dell’ allevamento Fenati di Lavezzola. Le difese ne hanno invece chiesto l’esclusione. Il giudice si è riservato la decisione che verrà resa nota nella prossima udienza fissata per metà dicembre. In totale sono dieci gli imputati: due veterinarie della Sanità Pubblica dell’Ausl, l’amministratore unico e sette operatori della ditta incaricata di eseguire l’abbattimento del pollame. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
