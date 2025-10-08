Abbatteremo i droni sospetti La mossa della Germania contro la guerra ibrida di Mosca

Ilgiornale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Germania ha approvato un disegno di legge che consentirà alla polizia di abbattere droni sospetti o che rappresentano una minaccia immediata per il Paese. Il gabinetto di Friedrich Merz ha deciso di varare questa misura, in attesa dell'approvazione finale in parlamento, per adeguare la regolamentazione sui velivoli senza pilota (Uav) alla luce del numerosi avvistamenti che nei giorni scorsi hanno creato problemi agli aeroporti tedeschi. Droni non autorizzati hanno infatti interrotto il traffico aereo e sorvolato ospedali, fabbriche di armamenti e altre infrastrutture critiche. La nuova legge della Germania sui droni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

abbatteremo i droni sospetti la mossa della germania contro la guerra ibrida di mosca

© Ilgiornale.it - "Abbatteremo i droni sospetti". La mossa della Germania contro la guerra ibrida di Mosca

In questa notizia si parla di: abbatteremo - droni

abbatteremo droni sospetti mossaMuro di droni, cosa prevede la proposta europea contro l'escalation di minacce e caos negli aeroporti - I limiti del "muro di droni" e le criticità del piano per dotare l'Europa di un sistema anti- Secondo wired.it

Droni sospetti su Copenaghen e Oslo, la premier: "Attacco grave contro infrastrutture" - Con "attore competente", la polizia danese intende un "attore che ha gli strumenti per distinguersi", ha affermato il capo della polizia di Copenaghen, Jens Jespersen. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Abbatteremo Droni Sospetti Mossa