Abbatteremo i droni sospetti La mossa della Germania contro la guerra ibrida di Mosca
La Germania ha approvato un disegno di legge che consentirà alla polizia di abbattere droni sospetti o che rappresentano una minaccia immediata per il Paese. Il gabinetto di Friedrich Merz ha deciso di varare questa misura, in attesa dell'approvazione finale in parlamento, per adeguare la regolamentazione sui velivoli senza pilota (Uav) alla luce del numerosi avvistamenti che nei giorni scorsi hanno creato problemi agli aeroporti tedeschi. Droni non autorizzati hanno infatti interrotto il traffico aereo e sorvolato ospedali, fabbriche di armamenti e altre infrastrutture critiche. La nuova legge della Germania sui droni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
