Esordio amaro per l’ ATM Macerata nel campionato di Serie A2 maschile. I padroni di casa si sono dovuti arrendere al TC Bisenzio di Prato con il punteggio di 4-2. Il format prevede quattro singolari e due doppi. Nei singolari il Bisenzio ha portato a casa tre vittorie: Campana ha piegato Mazzola in due set tirati (7-6, 6-4), mentre Lopez Morillo ha avuto la meglio su Cukierman. Il match più combattuto è stato quello di Tommaso Compagnucci contro Pieri. Il maceratese ha dominato il primo set per 6-3, ma nel secondo ha ceduto 5-7. Al terzo, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, ha dovuto arrendersi 1-6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A2 maschile, esordio deludente per Macerata