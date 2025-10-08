A2 maschile esordio deludente per Macerata
Esordio amaro per l’ ATM Macerata nel campionato di Serie A2 maschile. I padroni di casa si sono dovuti arrendere al TC Bisenzio di Prato con il punteggio di 4-2. Il format prevede quattro singolari e due doppi. Nei singolari il Bisenzio ha portato a casa tre vittorie: Campana ha piegato Mazzola in due set tirati (7-6, 6-4), mentre Lopez Morillo ha avuto la meglio su Cukierman. Il match più combattuto è stato quello di Tommaso Compagnucci contro Pieri. Il maceratese ha dominato il primo set per 6-3, ma nel secondo ha ceduto 5-7. Al terzo, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, ha dovuto arrendersi 1-6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: maschile - esordio
LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: ottima Italia nella sciabola maschile, Batini soffre all’esordio!
Mondiali di Volley Maschile, l’Italia a Manila per l’esordio con l’Algeria
Mondiali di volley maschile nelle Filippine, De Giorgi sceglie i 14 azzurri. Domenica l'esordio senza i calabresi Lavia e Laurenzano
Via alla stagione di serie A1 maschile e femminile del Ct Palermo, tra nuovi innesti e pari all’esordio - facebook.com Vai su Facebook
#Italia-#Algeria, #Mondiali di volley maschile: dove vedere l'esordio degli azzurri in tv e streaming - X Vai su X
Brindisi travolge Ruvo nell'esordio assoluto in A2 - A pochi minuti dal via le tifoserie danno già spettacolo. Lo riporta rainews.it