A Viterbo tre giorni dedicati a fantasmi ufo e altri misteri irrisolti

Viterbotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 ottobre, a Viterbo, prende vita la dodicesima edizione di “Sulle tracce del mistero”. Tre giorni interamente dedicati alla ricerca di frontiera ideati dall'associazione Sulle tracce del mistero e curato dai gruppi di ricerca Prisma e Gapi.L'evento, con ingresso libero, si tiene. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viterbo - giorni

Uffici postali di Viterbo, quando sono aperti ad agosto: giorni e orari

Viterbo, dopo anni torna la Festa dell’unità: "Tre giorni d'incontri nel parco di porta della Verità"

Villaggio Contadino: per 3 giorni Viterbo sarà la vetrina dell’agricoltura della Tuscia

Tre giorni dedicati al cinema ’Agnese per sempre’ a Gherardi. E poi l’omaggio a Carlo Rambaldi - Romagna, dedicati a “L’Agnese va a morire” di Giuliano Montaldo e al ruolo delle donne nella Resistenza. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Tre giorni dedicati alla fotografia. E’ il "Cardeto Foto Talk" nel parco - Tre giornate dedicate alla fotografia e al paesaggio, attraverso incontri, workshop e shooting guidati da importanti professionisti. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Viterbo Tre Giorni Dedicati