A Villa Cipressi l' ultimo saluto a Claudio Cilli del ristorante da Margherita
Sarà celebrato nella chiesa di Sant'Antonio Abate di Villa Cipressi il funerale di Claudio Cilli, titolare del ristorante “da Margherita”.Le esequie sono programmate alle ore 15 di giovedì 9 ottobre.La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria De Bonis in via Gabriele d'Annunzio a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Finanziato il centro polifunzionale di Villa Cipressi di Città Sant'Angelo: 1 milione per riqualificare l'ex scuola comunale
