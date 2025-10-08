A Villa Buri musica e divertimento per il Birrona Festival
Emporio Malkovich e Fuori Luogo annunciano il Birrona Festival, in programma dal 10 al 12 ottobre 2025 a Villa Buri (Verona). L’ingresso sarà libero e l’atmosfera promette di essere all’insegna della convivialità e della buona musica, con protagoniste assolute le birre artigianali veronesi. SAGRE. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: villa - buri
Proiezione a Villa Buri in occasione della Settimana Verde Venerdì 3 ottobre 2025 Ore 20:30 Villa Buri (proiezione al coperto) Un’occasione unica per scoprire la storia che ha salvato uno degli angoli più preziosi della provincia di Verona. Il docufi - facebook.com Vai su Facebook
Musica, giostre e birra. A Villa Potenza torna il September Fest - Macerata ritrova uno degli appuntamenti tradizionali: September Fest, 12 giorni di musica dal vivo, divertimento, specialità gastronomiche e 16 tipi di birre. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Sulle note del festival ’Archi in Villa’. Studio e divertimento nel segno della musica - La rassegna, promossa dall’associazione Club della musica a Villa Baruchello, proporrà un’esperienza ... Si legge su ilrestodelcarlino.it