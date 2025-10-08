A Vibo si istituisce l’Albo della Memoria | Ali di Vibonesità celebra i cittadini che hanno fatto grande la città
La memoria come radice e l’appartenenza come valore. Con questo spirito l’Associazione “Ali di Vibonesità”, guidata dal presidente Giuseppe Sarlo, presenterà lunedì 13 ottobre alle ore 17:30, nell’Aula Magna del Convitto Nazionale “G. Filangieri”, il nuovo Albo della Memoria della Vibonesità, un archivio culturale dedicato ai cittadini che hanno contribuito a rendere grande Vibo e il suo territorio. L’iniziativa, fortemente voluta da Sarlo e dal suo gruppo di lavoro, nasce con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare le radici vibonesi, offrendo alle nuove generazioni un punto di riferimento identitario. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
vibo - istituisce
