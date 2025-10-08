A Vasto la mostra fotografica I grant you refuge
Dal 18 ottobre al 2 novembre palazzo Mattioli a Vasto ospiterà l'esposizione fotografica "I Grant You Refuge", affiancata dalla toccante mostra "HeArt of Gaza - L'arte dei bambini di Gaza". Un doppio sguardo che offre una prospettiva diretta e multifocale sulle sofferenze, la resilienza e la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: vasto - mostra
Alla Galleria Sangallo Fine Art di Vasto, una mostra mette in dialogo gli specchi di Michelangelo Pistoletto e i televisori di Mario Schifano, per una riflessione sul ruolo delle immagini, all’alba della contemporaneità - facebook.com Vai su Facebook
Mostra dedicata ad Achille Carnevale e a Luigi Genova Rulli a Vasto il 27 e il 28 settembre 2025 https://abruzzooggi.it/news/arte/mostra-dedicata-ad-achille-carnevale-e-luigi-genova-rulli-a-vasto/… #abruzzo #achillecarnevale #ConcattedralediSanGiuseppe - X Vai su X
A Vasto la mostra fotografica "I grant you refuge" - Dal 18 ottobre al 2 novembre palazzo Mattioli a Vasto ospiterà l'esposizione fotografica "I Grant You Refuge", affiancata dalla toccante mostra "HeArt of Gaza - Lo riporta chietitoday.it
Due mostre a Vasto per raccontare la resistenza e la speranza di Gaza - Dal 18 ottobre al 2 novembre 2025, Palazzo Mattioli, situato in Corso De Parma 4, ospiterà l’esposizione fotografica "I ... Da abruzzolive.it