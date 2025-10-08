A Vasto la mostra fotografica I grant you refuge

Chietitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 18 ottobre al 2 novembre palazzo Mattioli a Vasto ospiterà l'esposizione fotografica "I Grant You Refuge", affiancata dalla toccante mostra "HeArt of Gaza - L'arte dei bambini di Gaza". Un doppio sguardo che offre una prospettiva diretta e multifocale sulle sofferenze, la resilienza e la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vasto - mostra

vasto mostra fotografica grantA Vasto la mostra fotografica "I grant you refuge" - Dal 18 ottobre al 2 novembre palazzo Mattioli a Vasto ospiterà l'esposizione fotografica "I Grant You Refuge", affiancata dalla toccante mostra "HeArt of Gaza - Lo riporta chietitoday.it

vasto mostra fotografica grantDue mostre a Vasto per raccontare la resistenza e la speranza di Gaza - Dal 18 ottobre al 2 novembre 2025, Palazzo Mattioli, situato in Corso De Parma 4, ospiterà l’esposizione fotografica "I ... Da abruzzolive.it

Cerca Video su questo argomento: Vasto Mostra Fotografica Grant