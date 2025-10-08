A Tuscania va in scena la performance artistica di Ivan Macera e Mariella Celia

Sabato 11 ottobre, alle ore 21 a CasaNave alle mura di Tuscania, va in scena “Neon chronos, performance per corpo e dispositivi elettroacustici” con Ivan Macera e Mariella Celia.Parte di un ampio progetto di ricerca a cui gli artisti continuano a lavorare da tempo, Neon chronos apre con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

