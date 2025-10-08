A terra bendati per i colleghi arrestati flash mob alla stazione dei Sanitari per Gaza

Arezzonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova manifestazione ad Arezzo per la Palestina. A mobilitarsi oggi è il comitato Sanitari per Gaza Arezzo che reagisce così a poche ore dall'abbordaggio della Freedom Flottilla Conscience con a bordo medici e farmaci per la popolazione di Gaza. L'esercito israeliano l'ha assaltata a 120 miglia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terra - bendati

Cerca Video su questo argomento: Terra Bendati Colleghi Arrestati