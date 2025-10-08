A Tel Aviv in migliaia alla cerimonia per le vittime del 7 ottobre

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 8 ott. (askanews) - Migliaia di israeliani si sono riuniti ieri sera al Hayarkon Park, nel centro di Tel Aviv, per una cerimonia organizzata dalle famiglie delle vittime, in occasione del secondo anniversario dell'attacco senza precedenti di Hamas contro Israele, avvenuto il 7 ottobre 2023. Il primo ministro del Qatar e alti delegati di Stati Uniti e Turchia si uniranno ai negoziatori di Hamas e Israele per un terzo giorno di colloqui volti a porre fine alla guerra di Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

a tel aviv in migliaia alla cerimonia per le vittime del 7 ottobre

© Quotidiano.net - A Tel Aviv in migliaia alla cerimonia per le vittime del 7 ottobre

In questa notizia si parla di: aviv - migliaia

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Gaza, decine di migliaia a Tel Aviv chiedono accordo

Migliaia a Tel Aviv manifestano per la fine della guerra a Gaza

tel aviv migliaia cerimoniaAlmeno 30mila persone in piazza a Tel Aviv a due anni dal massacro del 7 ottobre - Almeno 30mila persone si sono radunate a Tel Aviv per l’evento commemorativo nazionale a due anni dall’attacco di Hamas del 7 ottobre. Lo riporta gazzettadiparma.it

tel aviv migliaia cerimoniaMo: migliaia di persone partecipano a commemorazione 7 ottobre in Israele - Migliaia di israeliani si sono radunate in tutto Israele per assistere alle proiezioni della cerimonia per il 7 ottobre organizzata da Kumu, un movimento fondato dalle f ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tel Aviv Migliaia Cerimonia