A Tel Aviv in migliaia alla cerimonia per le vittime del 7 ottobre
Milano, 8 ott. (askanews) - Migliaia di israeliani si sono riuniti ieri sera al Hayarkon Park, nel centro di Tel Aviv, per una cerimonia organizzata dalle famiglie delle vittime, in occasione del secondo anniversario dell'attacco senza precedenti di Hamas contro Israele, avvenuto il 7 ottobre 2023. Il primo ministro del Qatar e alti delegati di Stati Uniti e Turchia si uniranno ai negoziatori di Hamas e Israele per un terzo giorno di colloqui volti a porre fine alla guerra di Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: aviv - migliaia
Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza
Gaza, decine di migliaia a Tel Aviv chiedono accordo
Migliaia a Tel Aviv manifestano per la fine della guerra a Gaza
Migliaia in piazza a Tel Aviv a due anni dal massacro del 7/10 #israele #guerra #gaza #7ottobre - X Vai su X
#Brescia Migliaia di persone ancora in strada per la #Palestina e contro genocidio, occupazione (e ora pure pirateria internazionale contro la #GlobalSumudFlotilla ) di Tel Aviv. Ascolta la diretta su Radio Onda d’Urto - facebook.com Vai su Facebook
Almeno 30mila persone in piazza a Tel Aviv a due anni dal massacro del 7 ottobre - Almeno 30mila persone si sono radunate a Tel Aviv per l’evento commemorativo nazionale a due anni dall’attacco di Hamas del 7 ottobre. Lo riporta gazzettadiparma.it
Mo: migliaia di persone partecipano a commemorazione 7 ottobre in Israele - Migliaia di israeliani si sono radunate in tutto Israele per assistere alle proiezioni della cerimonia per il 7 ottobre organizzata da Kumu, un movimento fondato dalle f ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive