Milano, 8 ott. (askanews) - Migliaia di israeliani si sono riuniti ieri sera al Hayarkon Park, nel centro di Tel Aviv, per una cerimonia organizzata dalle famiglie delle vittime, in occasione del secondo anniversario dell'attacco senza precedenti di Hamas contro Israele, avvenuto il 7 ottobre 2023. Il primo ministro del Qatar e alti delegati di Stati Uniti e Turchia si uniranno ai negoziatori di Hamas e Israele per un terzo giorno di colloqui volti a porre fine alla guerra di Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Tel Aviv in migliaia alla cerimonia per le vittime del 7 ottobre