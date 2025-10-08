A Sigonella l’ultimo sussulto di patriottismo
Quarant’anni fa il nostro Paese tenne testa alla superpotenza americana che comandava in Occidente. Fu, finora, l’unica volta in cui venne riaffermata la dignità e l’indipendenza sovrana dell’Italia. Non con le urla in piazza ma con i fatti e schierando soldati. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: sigonella - ultimo
SIGONELLA: CON CRAXI QUELLA NOTTE L’ITALIA…. Un aereo appena atterrato, attorno uomini armati: da una parte i carabinieri italiani, rigidi, compatti, con i mitra puntati; dall’altra la Delta Force americana, decisa a prendersi i dirottatori della nave Achille - facebook.com Vai su Facebook
Dal relitto in mare ai velivoli a #Sigonella, gli attivisti pro-Pal stanno facendo di tutto per alzare la tensione contro #Israele. Ecco tutti i complotti a cui hanno gridato nelle ultime settimane - X Vai su X