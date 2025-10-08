A Sigonella l’ultimo sussulto di patriottismo

Quarant’anni fa il nostro Paese tenne testa alla superpotenza americana che comandava in Occidente. Fu, finora, l’unica volta in cui venne riaffermata la dignità e l’indipendenza sovrana dell’Italia. Non con le urla in piazza ma con i fatti e schierando soldati. 🔗 Leggi su Laverita.info

