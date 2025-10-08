A Shanghai ore 12.30 Musetti nei quarti incontra Aliassime L’Atp impara da Sinner Norme contro il caldo

Dopo il ritiro di Jannik Sinner, fermato dai crampi contro Tallon Griekspoor, Lorenzo Musetti rimane l’unico azzurro in gara al Master 1000 di Shanghai. Testa di serie numero 8 nella capitale economica cinese, oggi (12.30) se la vedrà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, già battuto 4 volte nei 7 match precedenti tra i due. Si tratta di una partita che vale la semifinale e che è decisiva anche in ottica qualificazione alle Atp Finals di Torino con il toscano che occupa l’ottavo posto nella Race, l’ultimo che garantisce la partecipazione. Auger-Aliassime, però, è il suo diretto inseguitore, dopo che l’infortunio di Draper ha costretto il britannico a stare lontano dai campi per tutto il 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A Shanghai (ore 12.30) Musetti nei quarti incontra Aliassime. L’Atp impara da Sinner. Norme contro il caldo

In questa notizia si parla di: shanghai - musetti

ATP Bruxelles 2025, ci sarà anche Lorenzo Musetti: l’azzurro in campo subito dopo Shanghai

Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz

ATP Shanghai 2025, il sorteggio del tabellone: Sinner può sfidare Djokovic e Fritz. Musetti con Alcaraz

ATP Shanghai: a che ora gioca Musetti contro Auger-Aliassime l’8 ottobre. Dove vederlo in tv - facebook.com Vai su Facebook

Shanghai, il programma del 7 ottobre: Musetti in sessione serale - X Vai su X

A Shanghai (ore 12.30) Musetti nei quarti incontra Aliassime. L’Atp impara da Sinner. Norme contro il caldo - Dopo il ritiro di Jannik Sinner, fermato dai crampi contro Tallon Griekspoor, Lorenzo Musetti rimane l’unico azzurro in gara ... Scrive sport.quotidiano.net

Musetti-Auger Aliassime all’ATP Shanghai: orario e dove vedere la partita di Jannik in TV e streaming - Il torneo 1000 di Shanghai si potrà vedere in diretta televisiva solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Lo riporta fanpage.it