Montecatini Terme, 8 ottobre 2025 – La polizia di Stato incontra gli studenti delle scuole superiori per sottolineare il valore del contrasto alla violenza contro le donne. Duecento ragazzi hanno partecipato all’iniziativa promossa dall’associazione ’365 Giorni al femminile’ negli spazi della Casa della prevenzione, all’ex biglietteria delle Terme. L’organizzazione è attiva da anni sul territorio con progetti di prevenzione e percorsi di sostegno alle donne, ma anche con attività capaci di creare legami, reti e connessioni con la comunità. Il tema del rispetto e, soprattutto, la necessità di riconoscere i segnali della violenza di genere è stato l’argomento centrale della manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A scuola di legalità. La violenza di genere al centro dell’incontro fra polizia e studenti