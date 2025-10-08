A Santa Sofia una serata per la pace con le testimonianze da Gaza

Domenica 12 ottobre, alle ore 20, a Santa Sofia viene organizzata “Una serata per la pace. Fiaccolata e testimonianze da Gaza”. Il ritrovo sarà alle ore 20 in piazza Matteotti, con la distribuzione di fiaccole e bandierine. Alle 20.15 ci sarà la partenza della fiaccolata con la Banda C. Roveroni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it