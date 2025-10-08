A Roma la ‘Korea Week’ | settimana tra cinema talk show e musica

Roma. L’Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia, insieme all’Istituto Culturale Coreano in Italia, terrà la ‘Korea Week 2025’ per 7 giorni a partire dal 13 ottobre, presentando in modo variegato la cultura coreana ai cittadini romani. Questo evento, pensato in risposta al crescente interesse e alla forte domanda locale, sarà composto da vari programmi come proiezioni di film coreani, talk show con esperti di cultura coreana, workshop di K-beauty e coreografie K-pop, e il consueto appuntamento annuale del ‘K-pop Random Dance Battle’. Il primo giorno della ‘Korea Week’, il 13 ottobre, verranno proiettati due film coreani presso il Cinema Caravaggio di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

