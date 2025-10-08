A Roma gli Stati Generali dei cardiologi | Sistema sanitario italiano esempio unico al mondo

Iltempo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le patologie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di morte e di invalidità in Italia. Non a caso la Commissione Europea le ha poste al centro delle politiche sanitarie. “Il modello italiano, fondato sull'universalità delle cure e riconosciuto come esempio virtuoso a livello internazionale - spiega l'Anmco, l'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri - è messo alla prova dalla necessità di garantire la sostenibilità economica. Le difficoltà derivano dal progressivo invecchiamento della popolazione e dall'aumento dei costi dei percorsi diagnostico-terapeutici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

a roma gli stati generali dei cardiologi sistema sanitario italiano esempio unico al mondo

© Iltempo.it - A Roma gli Stati Generali dei cardiologi: "Sistema sanitario italiano esempio unico al mondo"

In questa notizia si parla di: roma - stati

Calciomercato Roma: Ghilardi a un passo, ci sono stati nuovi contatti! Su Vasquez…

Roma, Papa Leone XIV incontra presidente israeliano Herzog, proposta soluzione 2 popoli 2 Stati e salvaguardia delle comunità cristiane a Gaza

Due studenti di 16 anni sono stati fermati su uno scooter appena rubato a Roma

roma stati generali cardiologiA Roma gli Stati Generali dei cardiologi: "Sistema sanitario italiano esempio al mondo" - Le patologie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di morte e di invalidità in Italia. Segnala iltempo.it

roma stati generali cardiologiCardiologi ospedalieri, a Roma gli Stati Generali Anmco per definire le priorità - Una giornata di confronto tra istituzioni, clinici e società scientifiche sulle strategie per prevenzione, ricerca e universalità delle cure ... Si legge su doctor33.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Stati Generali Cardiologi