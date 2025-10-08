A Roma gli Stati Generali dei cardiologi | Sistema sanitario italiano esempio unico al mondo
Le patologie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di morte e di invalidità in Italia. Non a caso la Commissione Europea le ha poste al centro delle politiche sanitarie. “Il modello italiano, fondato sull'universalità delle cure e riconosciuto come esempio virtuoso a livello internazionale - spiega l'Anmco, l'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri - è messo alla prova dalla necessità di garantire la sostenibilità economica. Le difficoltà derivano dal progressivo invecchiamento della popolazione e dall'aumento dei costi dei percorsi diagnostico-terapeutici. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Cardiologi ospedalieri, a Roma gli Stati Generali Anmco per definire le priorità - Una giornata di confronto tra istituzioni, clinici e società scientifiche sulle strategie per prevenzione, ricerca e universalità delle cure ... Si legge su doctor33.it