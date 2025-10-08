Le patologie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di morte e di invalidità in Italia. Non a caso la Commissione Europea le ha poste al centro delle politiche sanitarie. “Il modello italiano, fondato sull'universalità delle cure e riconosciuto come esempio virtuoso a livello internazionale - spiega l'Anmco, l'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri - è messo alla prova dalla necessità di garantire la sostenibilità economica. Le difficoltà derivano dal progressivo invecchiamento della popolazione e dall'aumento dei costi dei percorsi diagnostico-terapeutici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Roma gli Stati Generali dei cardiologi: "Sistema sanitario italiano esempio unico al mondo"