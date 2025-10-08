A Roma 34 imperdibili concerti con star internazionali

Romatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna nel cuore della Capitale una nuova stagione concertistica caratterizzata da una ricca varietà di proposte musicali fra orchestre ed ensemble, solisti e quartetti, dalla musica barocca al jazz. Con abbonamenti e prezzi accessibili, la stagione si rivolge a un pubblico eterogeneo, offrendo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - imperdibili

Eventi a Roma: 7 appuntamenti imperdibili nella prossima settimana di luglio

Esce la guida "Sapori e storie di Roma", 30 imperdibili ristoranti di quartiere 

Notte Europea dei Ricercatori a Roma: eventi imperdibili tra musei, esperimenti e visite gratuite dal 20 al 27 Settembre

Estate a Roma: concerti estivi ed eventi culturali gratuiti - Roma non si spegne mai, nemmeno d’estate: sono lontani i tempi in cui, ad agosto, la città si svuotava e chi non partiva per le vacanze si trovava a passeggiare per strade deserte, contemplando le ... Scrive siviaggia.it

Rock in Roma, 15 anni di musica: da Lucio Corsi a The Smashing Pumpkins, 20 concenti imperdibili. Il calendario - Il sindaco Gualtieri: «Al suo interno anche il Pride X» Quindici candeline sulla torta di «Rock in Roma», la ... Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Roma 34 Imperdibili Concerti