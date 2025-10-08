A Porta Palio la mostra di fotografia FORsee

Veronasera.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona In celebra i 70 anni di Italia Nostra “Custodi Della Bellezza” ed inaugura a Porta Palio la mostraFORsee”. Italia Nostra Verona, anche grazie alla collaborazione della Società Mutuo Soccorso Porta Palio, con questa mostra rinnova l’impegno a promuovere e valorizzare il Patrimonio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

