A Pordenone un nuovo ecografo per curare il tumore al rene
Un nuovo strumento a disposizione dell'ospedale di Pordenone. L'Asfo, su richiesta del direttore della chirurgia generale Paolo Ubiali e del direttore di urologia Oliviero Lenardon, ha acquistato un nuovo ecografo che servirà come supporto durante le operazioni oncologiche.Si tratta di un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
