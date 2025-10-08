A Palena la tredicesima edizione di Sirventés la festa medievale

Chietitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre a Palena si terrà la tredicesima edizione di Sirventés, festa medievale duvenuta ormai un appuntamento fisso del cartellone estivo.L'idea nasce dall'esigenza di riproporre una delle pagine più affascinanti della storia cittadina legata alla figura del Cavalier Servente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palena - tredicesima

palena tredicesima edizione sirvent233sA Palena la tredicesima edizione di Sirventés, la festa medievale - Sabato 11 ottobre a Palena si terrà la tredicesima edizione di Sirventés, festa medievale duvenuta ormai un appuntamento fisso del cartellone estivo. Si legge su chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Palena Tredicesima Edizione Sirvent233s