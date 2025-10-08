A pagamento o gratis? | Garlasco perché l’avvocato dei Poggi querela la madre di Andrea Sempio

Open.online | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, querela Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio. Il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nell’inchiesta bis di Pavia aveva finora avuto l’appoggio della famiglia della vittima. Che non crede alla sua colpevolezza e pensa che l’assassino della figlia sia Alberto Stasi. Ma ora qualcosa cambia. E intanto anche Massimo Lovati, legale di Sempio, intervistato da Fabrizio Corona dice che il procuratore Mario Venditti «a me è simpatico. Io sono sempre stato un giocatore di ippica, di cavalli. L’ho conosciuto anche lì». «Aveva il vizio?», gli chiede Corona. 🔗 Leggi su Open.online

