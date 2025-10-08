A pagamento o gratis? | Garlasco perché l’avvocato dei Poggi querela la madre di Andrea Sempio

L’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, querela Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio. Il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nell’inchiesta bis di Pavia aveva finora avuto l’appoggio della famiglia della vittima. Che non crede alla sua colpevolezza e pensa che l’assassino della figlia sia Alberto Stasi. Ma ora qualcosa cambia. E intanto anche Massimo Lovati, legale di Sempio, intervistato da Fabrizio Corona dice che il procuratore Mario Venditti «a me è simpatico. Io sono sempre stato un giocatore di ippica, di cavalli. L’ho conosciuto anche lì». «Aveva il vizio?», gli chiede Corona. 🔗 Leggi su Open.online