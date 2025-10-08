A pagamento o gratis? | Garlasco perché l’avvocato dei Poggi querela la madre di Andrea Sempio
L’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, querela Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio. Il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nell’inchiesta bis di Pavia aveva finora avuto l’appoggio della famiglia della vittima. Che non crede alla sua colpevolezza e pensa che l’assassino della figlia sia Alberto Stasi. Ma ora qualcosa cambia. E intanto anche Massimo Lovati, legale di Sempio, intervistato da Fabrizio Corona dice che il procuratore Mario Venditti «a me è simpatico. Io sono sempre stato un giocatore di ippica, di cavalli. L’ho conosciuto anche lì». «Aveva il vizio?», gli chiede Corona. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: pagamento - gratis
Facebook e Instagram a pagamento? L’avviso agli utenti e cosa fare per usarli gratis
La strada che oggi è gratis e diventerà a pagamento in Brianza: quanto costerà guidare sulla Milano-Meda
Giochi android a pagamento gratis con google play pass
Ginevra – Tracolla in pelle Semirigida Vera pelle, lavorazione artigianale Dimensioni: 24 × 16 × 11 cm Spedizione gratuita in 24/48 h Pagamento alla consegna GRATIS Scoprila ora: https://www.bag-passion.com/prodotto/ginevra/ Borsa in Pe - facebook.com Vai su Facebook