A Novara la seconda tappa di Independent Book Tour
Dopo la partenza a Torino, nella cornice di Portici di Carta, l'Independent Book Tour arriva a Novara. Sabato 11 ottobre alle ore 17.30 il viaggio alla scoperta dell'editoria indipendente piemontese farà tappa al Circolo dei lettori di Novara, in piazza Martiri della Libertà 3, con tre case. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: novara - seconda
Giornale La Sesia. . DIRETTA Seconda giornata di Coppa Italia Hockey Club Amatori Vercelli- Azzurra Novara Parziale Primo Tempo: 3 - 0 Amatori Vecrelli: Chiavaro, Tarsia, Montivero, Maffè, Gori. A disp. (Vercellotti, Falcone, Francazio, Galdini) Allenator - facebook.com Vai su Facebook
FIBS Piemonte: seconda tappa di "Fun Kids" al Pala Verdi di Novara - Si è svolta nel Pala Verdi di Novara la seconda tappa della manifestazione federale "Fun Kids", primo appuntamento del 2025 al chiuso delle palestre e dei palazzetti. Come scrive tuttosport.com
Vuelta 2025, Philipsen trionfa a Novara e si prende tappa e maglia rossa - Jasper Philipsen si aggiudica la tappa inaugurale della Vuelta a Espana 2025, la Reggia di Venaria- tuttosport.com scrive