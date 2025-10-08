A Monza gli appuntamenti alla Cappella Espiatoria

Monzatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottobre è speciale alla Cappella Espiatoria di Monza, il monumento commissionato da Vittorio Emanuele III sul luogo in cui avvenne l’assassinio di suo padre Umberto I il 29 luglio del 1900. All'interno dell'importante edificio, con una cripta e una cappella decorate da meravigliosi mosaici,  nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monza - appuntamenti

Monza, due fine settimana per disegnare il Parco del futuro: oltre 100 appuntamenti fra spettacoli, laboratori, arte e film

Cantanti e dj set a Monza per la F1: tutti gli appuntamenti musicali (anche gratis) in programma

Non solo storia e naftalina: la Cappella Espiatoria diventa contemporanea - Monza – Una guida completa per scoprire tutto ciò che la riguarda e la collega ai principali luoghi della città. Segnala ilgiorno.it

L’arte che aiuta a riflettere. Il barcone dei migranti attracca alla Cappella espiatoria - Monza Arte Diffusa, l’iniziativa del Comune di Monza in collaborazione ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Monza Appuntamenti Cappella Espiatoria