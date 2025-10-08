A Milazzo un corso gratuito di autodifesa per le donne boom di iscrizioni

Messinatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 50 donne hanno già aderito al corso gratuito di “Difesa Donna” promosso al palazzetto dello sport di via Valverde dal maestro Antonio La Macchia, in sinergiacon l’assessorato allo Sport, guidato da Antonio Nicosia. Quest’anno il corso sarà dedicato alla memoria del maestro Pippo Grasso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milazzo - corso

milazzo corso gratuito autodifesa“Donna in-Difesa”, al via il corso di autodifesa - Difesa”, il corso gratuito di autodifesa femminile dedicato alle donne, mamme e figlie. livingcesenatico.it scrive

milazzo corso gratuito autodifesaCesenatico, torna il corso gratuito di autodifesa femminile - Difesa”, il corso gratuito di autodifesa femminile dedicato alle donne, mamme e ... Da corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Milazzo Corso Gratuito Autodifesa