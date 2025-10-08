A Milazzo un corso gratuito di autodifesa per le donne boom di iscrizioni
Oltre 50 donne hanno già aderito al corso gratuito di “Difesa Donna” promosso al palazzetto dello sport di via Valverde dal maestro Antonio La Macchia, in sinergiacon l’assessorato allo Sport, guidato da Antonio Nicosia. Quest’anno il corso sarà dedicato alla memoria del maestro Pippo Grasso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: milazzo - corso
