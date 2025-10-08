A MasterChef Italia feci di tutto per non essere preso | al provino fui molto aggressivo Dopo sei anni mi ero annoiato la tv è ripetitiva | lo rivela Carlo Cracco

Carlo Cracco per sei anni è stato uno dei volti di punta di “ MasterChef Italia “, tra i programmi più importanti di Sky. Poi la decisione di lascare tutto per dedicarsi a qualche altro piccolo progetto televisivo, ma soprattutto tornare a tempo pieno ad occuparsi della sua attività imprenditoriale nella ristorazione e alla sua attività primaria di Chef. In una intervista a Il Corriere della Sera lo chef ha rivelato che in realtà è stato corteggiato a lungo dalla produzione di “MasterChef Italia”: “La prima volta mi chiamarono nel 2007. Ero in cucina e risposi: ‘Vorremmo parlare con Cracco per un provino’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

