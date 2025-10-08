A Manfredonia l’archeologia crea dialoghi culturali e di pace

Foggiatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un percorso intenso che ha trasformato l’archeologia in strumento di dialogo, conoscenza, condivisione. È il senso del laboratorio che ha animato il progetto ‘Patrimonio culturale e comunità in trasformazione’ dell’Università di Bari, giunto alla sua terza edizione, che si è concluso in questi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: manfredonia - archeologia

