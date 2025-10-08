A Manfredonia l’archeologia crea dialoghi culturali e di pace
Un percorso intenso che ha trasformato l’archeologia in strumento di dialogo, conoscenza, condivisione. È il senso del laboratorio che ha animato il progetto ‘Patrimonio culturale e comunità in trasformazione’ dell’Università di Bari, giunto alla sua terza edizione, che si è concluso in questi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: manfredonia - archeologia
A SIPONTO CON ARCHEOLOGIA VIVA. Domenica 5 ottobre, Open Day degli scavi di Siponto (Manfredonia - Fg) (vedi: AV n. 228): visite guidate, laboratori e archeokids per conoscere le tante novità delle ricerche in corso. Nel pomeriggio: “Edipo a Colono” di - facebook.com Vai su Facebook
ARCHEOLOGIA Manfredonia, quando l’archeologia crea dialoghi culturali e di pace - I migranti del progetto Sai protagonisti del progetto "Patrimonio culturale e comunità in trasformazione" dell'Università di Bari ... Segnala statoquotidiano.it