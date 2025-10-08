A Manfredonia c' è il percorso enogastronomico ‘Sapori d’Autunno’

A Manfredonia domenica 12 ottobre c’è il percorso enogastronomicoSapori d’Autunno’, uno degli appuntamenti più attesi della giornata di festa dedicata al 25esimo anniversario della Pro Loco Manfredonia. L’appuntamento è in piazza Duomo a partire dalle 20. L’iniziativa, organizzata in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

