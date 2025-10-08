A Lesina c' è la ' Festa della paranza'
A Lesina torna la ‘Festa della paranza’. L’appuntamento è per l’11 e il 12 ottobre.Start sabato 11 ottobre con l’apertura del mercato del pescato e le visite guidate a cura del Centro Visite e le escursioni in barca a cura di Lagobus. Alle 10.30 ci sarà il convegno ‘La gastronomia lacustre da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: lesina - festa
C'è un luogo dove la storia sa di sale e il sapore racconta il tempo. È il lago di Lesina, custode di un'arte antica: la pesca della paranza L'11 e 12 Ottobre questa tradizione si fa festa: 2 giorni per immergersi nei sapori del territorio. Gli chef del Gargano e dell