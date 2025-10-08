A Lesina c' è la ' Festa della paranza'

A Lesina torna la ‘Festa della paranza’. L’appuntamento è per l’11 e il 12 ottobre.Start sabato 11 ottobre con l’apertura del mercato del pescato e le visite guidate a cura del Centro Visite e le escursioni in barca a cura di Lagobus. Alle 10.30 ci sarà il convegno ‘La gastronomia lacustre da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it