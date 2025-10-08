A Latina l' addio dei due piloti morti in addestramento

La cerimonia martedì all'aeroporto militare di Latina, sede del 70esimo Stormo dell'Aeronautica militare. Il rito funebre è stato officiato dall'ordinario militare per l'Italia, mons. Gian Franco Saba, alla presenza del ministro Crosetto, del sottosegretario Matteo Perego di Cremnago, e di numerose autorità militari, civili e religiose - tra cui il capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e la Medaglia d'oro al valor militare Gianfranco Paglia - che si sono strette insieme al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Antonio Conserva, ai familiari e ai colleghi per l'ultimo saluto ai due militari scomparsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

