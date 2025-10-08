A Knight of the Seven Kingdoms | cosa sappiamo della serie prequel di Game of Thrones
Arriverà a gennaio del 2026 e sarà molto diversa dalla storia raccontata nella serie originale seppur muovendosi nella stessa cornice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
A knight of the seven kingdoms: il spinoff di game of thrones da non perdere
È un uomo diretto, senza fronzoli, con i piedi per terra. Anche la sigla doveva rifletterlo. " Così Ira Parker descrive Dunk, il cuore della nuova serie HBO Max, A Knight of the Seven Kingdoms, che debutterà a gennaio 2026. Questa volta Westeros cambia prosp
A Knight of the Seven Kingdoms, nuovo progetto ambientato a Westeros, sceglie la via del realismo: niente sequenza d'apertura, pochi orpelli visivi e un tono più intimo per raccontare le origini di Dunk ed Egg
Lo showrunner di Knight of the Seven Kingdoms spiega la differenza con Il Trono di Spade
Come sarà A Knight of the Seven Kingdoms, il prossimo spin-off di Game of Thrones? Qualche idea ce l'abbiamo già