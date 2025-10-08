A Grottazzolina la pallavolo è anche rosa

Non solo la Yuasa Battery in Superlega e la seconda squadra maschile impegnata anch’essa in un campionato nazionale come la B. A Grottazzolina c’è anche la C Femminile perché il volley è anche rosa, reduce da un campionato combattuto di Serie C conclusosi con il mantenimento della categoria. Ecco la rinnovata Satel Grotta 50 con la guida tecnica affidata ora a Paolo Tassi che avrà al suo fianco il rientrante Roberto Ricci in qualità di vice. Nel roster le conferme riguardano il capitano Serena Moscati (schiacciatrice), Valeria Di Carlo (schiacciatrice) ed Angelica Perinicome opposta. Due i ritorni dopo alcune stagioni di stop come quelli di Ioana Frontoni (libero) e Sabrina Di Caterino (schiacciatrice). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

