A Grosseto i segreti del restauro Ecco cosa accade alle opere prima di essere esposte
Nel laboratorio di restauro archeologico di Grosseto per scoprire cosa accade alle opere d’arte prima di venire esposte. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Visite aperte al laboratorio di restauro dei Bronzi San Casciano - Aperture straordinarie del laboratorio di restauro archeologico di Grosseto, per scoprire cosa accade prima che un reperto venga esposto in mostra. Si legge su msn.com
