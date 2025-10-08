A Genova erosione spiaggia Sturla diventa suo rilancio sì alla riqualificazione

Genova, 8 ott. (askanews) – Dopo anni di attese e progettazioni, arriva il via libera ufficiale al progetto di difesa costiera di Sturla, il più importante intervento di riqualificazione del litorale genovese degli ultimi decenni. Il piano, approvato dalla Conferenza dei Servizi e adottato in queste ore dal Comune di Genova, prevede la costruzione di un pennello di 70 metri, un reef artificiale sommerso e un ampio ripascimento della spiaggia. L’obiettivo è duplice: proteggere la costa dall’erosione e, al tempo stesso, favorire la formazione di onde adatte alla pratica del surf.L’intervento, dal valore complessivo di circa 9 milioni di euro, sarà realizzato in due lotti da 180 giorni ciascuno, per un totale di circa un anno di lavori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it