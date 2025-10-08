A Gaza in due anni di guerra 64mila bambini sono morti o sono rimasti mutilati Il mondo non può permettere che questo continui

Da Gaza a Pisa, muore a 19 anni: “Era completamente deperita”

Attacco Idf chiesa Sacra Famiglia a Gaza, Ceccantoni (Pubble): "Meloni si indigna ma in due anni nessuna parola sul genocidio, oltre lo schifo" - VIDEO

Gaza, fonti mediche: “19 palestinesi morti di fame in 24 ore, anche una bimba di 4 anni”

Due anni di genocidio israeliano a Gaza: i numeri Negli ultimi 24 mesi Israele ha ucciso o ferito oltre il 10% della popolazione di Gaza. @luigispinola - X Vai su X

Unicef, in 2 anni 64mila bambini uccisi o mutilati a Gaza - "Da oltre 700 giorni, i bambini di Gaza vengono uccisi, mutilati e sfollati in una guerra devastante che è un affronto alla nostra comune umanità. ansa.it scrive