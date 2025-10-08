A Gaza in due anni di guerra 64mila bambini sono morti o sono rimasti mutilati Il mondo non può permettere che questo continui

«Negli ultimi due anni, secondo le notizie, un numero sconcertante di 64.000 bambini sono stati uccisi o mutilati in tutta la Striscia di Gaza, tra cui almeno 1.000 appena nati.

gaza due anni guerraUnicef, in 2 anni 64mila bambini uccisi o mutilati a Gaza - "Da oltre 700 giorni, i bambini di Gaza vengono uccisi, mutilati e sfollati in una guerra devastante che è un affronto alla nostra comune umanità. ansa.it scrive

