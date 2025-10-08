A Foggia verrà fatto il primo trapianto di cuore artificiale

Presto anche a Foggia sarà impiantato il primo cuore artificiale. A detenere il primato in Puglia è Bari, ma ora anche il Policlinico Riuniti è pronto a tagliare il traguardo. Ad annunciarlo oggi, in occasione dell’inaugurazione del nuovo blocco operatorio nel Dipartimento di Emergenza Urgenza, è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

