A Foggia verrà fatto il primo trapianto di cuore artificiale
Presto anche a Foggia sarà impiantato il primo cuore artificiale. A detenere il primato in Puglia è Bari, ma ora anche il Policlinico Riuniti è pronto a tagliare il traguardo. Ad annunciarlo oggi, in occasione dell’inaugurazione del nuovo blocco operatorio nel Dipartimento di Emergenza Urgenza, è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: foggia - verr
Foggia, dal Prof. Tonino Soldo: Giovedì 9 delle mese di ottobre 2025 il Circolo Legambiente Gaia di Foggia presenterà il Rapporto Ecomafia 2025 – Storie e numeri della criminalità ambientale in Italia. La presentazione avverrà in due momenti di cui dedicato - facebook.com Vai su Facebook
Foggia, primo colpo per Delio Rossi - La formazione rossonera pugliese si è assicurata a titolo definitivo Till Winkelmann dal Lecce. Scrive calciomercato.com