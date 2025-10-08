A Foggia una mostra su Tina Modotti organizzata dal FotoCineClub Foggia

Foggiatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 ottobre presso la Galleria di Palazzo Dogana sarà inaugurata la mostraTina Modotti, Donna, Fotografa, Militante. Una Vita fra due Mondi’ con gli interventi di Ada Scalchi Presidente dell’APS StoriaeMemoria e della critica d’arte Katia Ricci, alla presenza delle Autorità locali, della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foggia - mostra

Foggia celebra il maestro Giovanni de Magistris con una mostra retrospettiva

A Foggia la mostra ‘Di che pasta sono fatto’ di Michele Fini

Al Museo Civico di Foggia la mostra 'Light Canvas' per dimostrare che curare con l'arte si può

"Tina Modotti. Donna, Fotografa, Militante. Una vita fra due mondi": la mostra al Museo di Roma in Trastevere - Una vita fra due Mondi”, ricostruisce – anche grazie a lettere, testi, documenti e articoli - romatoday.it scrive

Tina Modotti in 60 opere. Fotografa e militante - In circa 60 opere – grazie a che a lettere, documenti, articoli – la mostra Tina Modotti. Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Foggia Mostra Tina Modotti