A Foggia il grano viene pagato meno di quanto costa produrlo
Il prezzo del grano duro è fermo a 280 euro a tonnellata alla Borsa Merci di Foggia. Coldiretti ha votato contro, rifiutando una quotazione che rimane inferiore ai costi di produzione e chiedendo con determinazione che il prezzo venga alzato oltre i 32 euro al quintale, superando così i costi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
