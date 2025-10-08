A Foggia il grano viene pagato meno di quanto costa produrlo

Il prezzo del grano duro è fermo a 280 euro a tonnellata alla Borsa Merci di Foggia. Coldiretti ha votato contro, rifiutando una quotazione che rimane inferiore ai costi di produzione e chiedendo con determinazione che il prezzo venga alzato oltre i 32 euro al quintale, superando così i costi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it