A Foggia il grano viene pagato meno di quanto costa produrlo

Foggiatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del grano duro è fermo a 280 euro a tonnellata alla Borsa Merci di Foggia. Coldiretti ha votato contro, rifiutando una quotazione che rimane inferiore ai costi di produzione e chiedendo con determinazione che il prezzo venga alzato oltre i 32 euro al quintale, superando così i costi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foggia - grano

Cerca Video su questo argomento: Foggia Grano Viene Pagato