a firenze in corso i lavori della rete idrica in via dei bastioni

Firenze, 8 ottobre 2025 – Questa settimana a Firenze hanno preso il via alcuni lavori importanti perché riguardanti la sostituzione della rete idrica effettuati da Publiacqua con fondi Pnrr. Dal 6 ottobre sono infatti scattati i provvedimenti relativi al secondo lotto dei lavori in  via dei Bastioni. Il cantiere interessa l’area di intersezione con viale Poggi. E' quindi interrotta la circolazione su via dei Bastioni da viale Poggi a via dell’Erta Canina e istituito un divieto di transito in viale Poggi da viale Galileo a via dei Bastioni. Per istituire a viabilità alternativa è previsto il cambio di senso in via San Leonardo che da viale Galileo diventa a senso unico verso Costa San Giorgio (con revoca della ztl). 🔗 Leggi su Lanazione.it

