A Firenze in corso i lavori della rete idrica in via dei Bastioni
Firenze, 8 ottobre 2025 – Questa settimana a Firenze hanno preso il via alcuni lavori importanti perché riguardanti la sostituzione della rete idrica effettuati da Publiacqua con fondi Pnrr. Dal 6 ottobre sono infatti scattati i provvedimenti relativi al secondo lotto dei lavori in via dei Bastioni. Il cantiere interessa l’area di intersezione con viale Poggi. E' quindi interrotta la circolazione su via dei Bastioni da viale Poggi a via dell’Erta Canina e istituito un divieto di transito in viale Poggi da viale Galileo a via dei Bastioni. Per istituire a viabilità alternativa è previsto il cambio di senso in via San Leonardo che da viale Galileo diventa a senso unico verso Costa San Giorgio (con revoca della ztl). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - corso
Corso formazione baby sitter a Firenze, via al bando
Forte temporale su Firenze, in corso l’allerta gialla su buona parte della Toscana
A Firenze un corso da sommelier che mette al centro responsabilità e cultura del vino
Corso SIMFER 10-18 a Firenze dedicato alla scala SECONDs: grande partecipazione e confronto sulla valutazione dei disturbi di coscienza dopo GCA. Con Bahia Hakiki e Susanna Lavezzi. https://simfer.it/il-racconto-del-corso-simfer-10-18-di-firenze-sull - X Vai su X
Firenze, 18-19 ottobre 2025: due giornate di formazione residenziale dedicate alla presa in carico delle problematiche di spalla, con un approccio evidence based. Il corso "Dalla teoria alla pratica: un approccio evidence based sulle problematiche di spall - facebook.com Vai su Facebook
Acqua, prevista sospensione dell'erogazione idrica in alcune vie di Firenze - Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori su organi di manovra della rete idrica, dalle ore 09. Riporta 055firenze.it
Firenze, lavori sulla rete idrica: sospesa l’erogazione dell’acqua in alcune strade - A causa di lavori di manutenzione sulla rete idrica, dalle ore 9 di lunedì 6 ottobre, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Borrani, via S ... Si legge su 055firenze.it