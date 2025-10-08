A Expocasa la Color Consulting Gabriella Alison Cevrero | dal Feng Shui all’Armocromia in 3000 anni di storia

Seminario con Gabriella Alison Cevrero – Interior & Color Consultant certificata APeD – Domenica 12 ottobre 2025 – ore 10:30 Sala Eventi – Oval Lingotto, Torino (EXPOCASA) PRENOTAZIONE A QUESTO LINK L’incontro propone un viaggio nel mondo del colore guidato da una delle professioniste più qualificate del settore: Gabriella Alison Cevrero, Color Consultant e Interior Designer certificata APeD – Associazione Progettisti e Designer. Cevrero porterà al pubblico la sua visione interdisciplinare del colore come strumento di equilibrio, identità e benessere. Attraverso il suo approccio – che unisce scienza, psicologia ambientale, Feng Shui e armocromia – i partecipanti scopriranno come la scelta dei colori influenzi la percezione degli spazi, le emozioni e la produttività quotidiana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A Expocasa la Color Consulting Gabriella Alison Cevrero: dal Feng Shui all’Armocromia in 3000 anni di storia

expocasa - color

