A dieci anni da Civil War l’MCU potrebbe mantenere una promessa

A distanza di un decennio da una delle battute più significative del Marvel Cinematic Universe, i fan potrebbero finalmente vedere quella promessa realizzarsi — anche se in un modo completamente inaspettato. Nel 2026, Avengers: Doomsday riporterà sullo schermo Robert Downey Jr., l’attore simbolo dell’MCU, ma non nei panni del solito Iron Man. Stavolta, Downey Jr. indosserà un’armatura molto diversa: quella di Doctor Doom. Non si sa ancora come la somiglianza tra il villain e Tony Stark verrà sfruttata nella trama, ma è chiaro che avrà un impatto forte, soprattutto considerando la presenza confermata di personaggi storici come Thor e Captain America, entrambi profondamente legati a Tony. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

