A che ora Italia-USA Mondiali calcio U20 2025 | canale tv programma ottavi di finale streaming

Oasport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento fissato giovedì 9 ottobre alle ore 21.30 italiane (le 16.30 locali) per la sfida tra Italia e Stati Uniti, valevole come settimo e penultimo ottavo di finale dei Campionati Mondiali Under 20 di calcio 2025. Gli Azzurrini affronteranno i pari età statunitensi allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua, in Cile, nel primo vero match da dentro o fuori dell’intero torneo. I ragazzi guidati dal CT Carmine Nunziata sognano di eguagliare come minimo il secondo posto ottenuto nella passata edizione del 2023 da Cesare Casadei e compagni, ma per arrivare in finale dovranno superare Team USA, poi la vincente di Marocco-Corea del Sud e a seguire una tra Francia, Giappone, Paraguay e Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

