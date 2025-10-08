È entrata ormai nel calendario delle manifestazioni più iconiche della Bassa milanese, con la puntualità annuale delle ricorrenze che celebrano la cultura agricola e il legame con la terra ma evitando la deriva troppo folkloristica delle sagre e optando invece per una corretto equilibrio tra momenti ludici, narrazione e riflessione su temi di attualità. Ambizione tutt’altro che aleatoria quella della “Festa del Raccolto” che andrà in scena a Cassinetta di Lugagnano domenica 12 ottobre per onorare la produzione finale del “ Distretto Riso e Rane ”, punto di raccordo di una cinquantina di realtà che hanno fatto della campagna a sud-ovest di Milano una delle zone elettive del cereale considerato tra i cammei della cucina lombarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Cassinetta di Lugagnano si celebra il raccolto. Risotti, auto d’epoca e gli 80 anni del Carnaroli