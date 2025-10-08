A Casalserugo la Festa del Baccalà | gusto e tradizione a tavola
Sabato 18 ottobre 2025, appuntamento al Palasport Tondostruttura di Casalserugo (PD) per la Festa del Baccalà, una serata all’insegna dei sapori autentici della tradizione veneta.L’evento è solo su prenotazioneDalle ore 20, in via Cristoforo Colombo 1, si potrà scegliere tra menù di pesce o carne. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: casalserugo - festa
Festa Casalserugo CPCS - facebook.com Vai su Facebook
A Casalserugo la Festa del Baccalà: gusto e tradizione a tavola - Sabato 18 ottobre 2025, appuntamento al Palasport Tondostruttura di Casalserugo (PD) per la Festa del Baccalà, una serata all’insegna dei sapori autentici della tradizione veneta. Scrive padovaoggi.it