A Casalserugo la Festa del Baccalà | gusto e tradizione a tavola

Sabato 18 ottobre 2025, appuntamento al Palasport Tondostruttura di Casalserugo (PD) per la Festa del Baccalà, una serata all’insegna dei sapori autentici della tradizione veneta.L’evento è solo su prenotazioneDalle ore 20, in via Cristoforo Colombo 1, si potrà scegliere tra menù di pesce o carne. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

