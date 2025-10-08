A Campo di Marte torna la storica Rionalissima con la 39°edizione

Firenzetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre 2025 sarà una giornata all'insegna della tradizione e del commercio a Firenze. È in arrivo, infatti, la 39ª edizione della "Rionalissima", la più grande e antica fiera di Campo di Marte. L'evento animerà per l'intera giornata l'area circostante lo stadio, estendendosi lungo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

