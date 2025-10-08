A Borgomanero si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sul lutto perinatale e infantile

Novaratoday.it | 8 ott 2025

Il 15 ottobre è a Giornata mondiale dedicata alla consapevolezza sulla perdita di un bambino durante la gravidanza o dopo la nascita, il BabyLoss awareness day.Il personale del dipartimento materno infantile (consultori dell’asl novara, ostetricia e ginecologia e. pediatria) e il servizio di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

