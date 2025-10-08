A Bergamo più segnaletica verticale nelle aree sensibili come scuole e ospedali
Bergamo. Palafrizzoni ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un finanziamento statale superiore ai 500 mila euro per gli interventi di sostituzione e potenziamento della segnaletica verticale su strada. La Giunta ha già approvato il “Programma degli interventi” con azioni mirate al miglioramento della visibilità, della sicurezza e dell’accessibilità lungo le vie della città. L’investimento complessivo ammonta a circa 730 mila euro, con una quota che si avvicina ai 200 mila a carico delle casse comunali. Verranno completati 66 interventi, individuati sulla base della mappatura della segnaletica, dei dati di incidentalità e delle segnalazioni dei cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: bergamo - segnaletica
