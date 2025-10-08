A nche a quasi 70 anni, Carole Bouquet si conferma musa intramontabile di stile e simbolo di indomabile libertà estetica. Alla sfilata di Chanel, tra abiti da sogno e pianeti in technicolor, è lei – con la sua svolta silver netta e sorprendente – a lasciare davvero il segno nel front row affollato di star di Hollywood. Una collezione. galattica: Chanel PE 2026 è l’esordio roboante di Matthieu Blazy X Carole Bouquet con i dreadlocks salepepe alla sfilata Chanel. Come da copione, la sfilata di Chanel arriva quasi alla fine della Paris Fashion Week. Un gran finale in cui brilla una delle grandi muse del cinema francese: Carole Bouquet. 🔗 Leggi su Iodonna.it

A 68 anni, l'elegantissima attrice e produttrice di vini dimostra che si può essere indimenticabili anche abbracciando il cambiamento