A 30 da scomparsa podcast Voci di Alexander Langer su RaiPlay Sound

Ildenaro.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ott. (askanews) – In occasione dei trent’anni dalla scomparsa di Alexander Langer, RaiPlay Sound presenta dal 15 ottobre “Voci di Alexander Langer”, un podcast Original realizzato da Andrea Borgnino con la collaborazione di Luca Franco e con il prezioso contributo dell’Archivio di Radio Radicale, che restituisce al pubblico la voce e il pensiero di uno dei protagonisti più lucidi e innovativi della politica e dell’attivismo del Novecento. Intellettuale, politico, saggista, giornalista, pacifista e ambientalista, Langer ha anticipato con il suo lavoro molti dei temi che animano ancora oggi il dibattito pubblico, dal dialogo tra i popoli alla difesa dell’ambiente, fino alla costruzione di una cultura della pace e della convivenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

